‘Hayata Dönüş’ davasında Zeki Bingöl yeniden dinlenecek

Bayrampaşa Cezaevi’nde, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen ‘Hayata Dönüş’ operasyonunda 12 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı feci olayda 196 şüphelinin “Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek“ ve “29 kişiyi de yaralamak“ suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilerek dava açılmıştı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 37. duruşmaya tutuksuz sanıklar Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS ile bağlanarak katıldı. 4 tutuksuz sanığın avukatı olmadığı için savunması alınmazken tutuksuz sanık Bayram Tetik'in savunması alındı.

“ZEKİ BİNGÖL EŞLİĞİNDE CEZAEVİNDE KEŞİFTE BULUNDUK“

Duruşmada, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan telsiz konuşmalarının dökümüne dair gelen cevap okundu. Gelen cevapta, telsiz kaydı olmadığı için kayıt gönderemeyecekleri anlatıldı. SEGBİS ile savunmasını veren tutuksuz sanık Bayram Tetik suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Sanık Tetik, operasyon sırasında Jandarma Komanda Özel Operasyon Taburunda Destek Tim Komutanı olduğunu ifade ederek şunları anlattı:“Operasyondan 3-4 gün önce Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından Hasdal'a gelerek yerleştik. Amacımız belliydi. Hayat kurtarılacaktı. Hükümlü ve tutuklular sağlıklı olarak tahliye edilecekti. Operasyondan 1-2 gün önce Zeki Bingöl eşliğinde cezaevinde keşifte bulunduk. Görev yerlerimizi gördük. Koğuşlara girmedik. Olay günü sabah 05.00 civarı cezaevine gittik. Giriş kapıları açıldı ve yetkililer süratle cezaevini terk etti. Biz tavan arasına çıktık. Çatıya çıkmadık. Görev yerimize geçerken gaz bombası atılmıştı havada duman vardı“

“OPERASYON ÖNCESİNDE ÖLÜM ORUCU NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLER OLDU”

Operasyon sırasında verilen metini okuduğunu anlatan sanık Bayram Tetik,“ Metini ben megafonla her koğuşun üzerine giderek okudum. Metin, sağlık sorunu haline gelmiş açlık grevi ve ölüm oruçlarının sonlandırılması gerektiğini, direnmemelerini ve onları başka cezaevlerine tahliye edeceğimizi söylüyordu. Görevim süresinde hiç bir tutuklu ve hükümlüyle yüz yüze gelmedim. Silah kullanmadım. 10 kişilik personelim de silah kullanmadı. Biz gözetleme mazgallarından havalandırma boşluklarını görüyorduk.Ben operasyondan sonra yaptığım araştırmada operasyon öncesinde ölüm orucu nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Olayda hayatını kaybeden 12 can dışında diğerlerini biz hayata tutundurduğumuza inanıyorum. Çünkü operasyondan sonra kimsenin ölüm orucu nedeniyle öldüğünü duymadım“dedi.

Sanık Tetik,savunmasının devamında şunları şöyledi;“ Ben yuvarlak top şeklinde gaz bombaları atıldığını gördüm. Biz içeri girdiğimizde henüz görev yerimize yerleşmeden havada gaz ve duman gördük. Üzerimizde kadro silahlarımız vardı bunlar kısa namlulu silah, gaz maskesi, piyade tüfeği, çelik yelekti. Bu operasyonda Ceride tutuldu mu bilmiyorum. Eğer tutulduysa gerçekleri o ortaya çıkaracaktır. Ceride tüm telsiz konuşmalarının çözümüdür, tıpkı uçakların kara kutusu gibi. Eğer Ceride varsa bu size ışık tutacaktır. Ben tutulduğunu düşünüyorum.”

ZEKİ BİNGÖL YENİDEN DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, daha önce savunması alınan sanıklardan Zeki Bingöl'ün yeniden SEGBİS vasıtasıyla hazır edilmesine karar verdi. Mahkeme, Telsiz işleri Genel Müdürlüğü'ne yeniden yazı yazılarak dava konusu olaya ilişkin telsiz kayıtlarının var ise dökümünün, rapora bağlandıysa raporun istenmesine hükmetti. Ankara Özel Asayiş Bürosundan ve Jandarma Genel Komutanlığından Bayrampaşa Ceza İnfaz Kurumuna müdahale esnasında yapılan telsiz görüşmesine dayanak ceride teknik terimiyle tutulan evrakın ve telsiz çevrimlerinin ve müdahale sonrasında faaliyet inceleme raporu var ise gönderilmesi istedi.