Haydarpaşa Garı’ndaki yangın davası sanığı AKP’den aday

31 Mart Yerel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerine ait aday listelerini 19 Şubat günü ilçe seçim kurullarına teslim etti. Aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat'ta ilan edildi ve itiraz süreci başladı. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. İtiraz süresi devam ederken AKP'nin Kadıköy Meclis Üyeliği listesinde ilginç bir isim de yer aldı. Listenin 6. sırasında bulunan AKP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi de olan İhsan Kaboğlu, kamuoyunun aslında tanıdığı bir isim. Kaboğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nın çatısını küle çeviren yangının çıkmasına neden olan izolasyon çalışmasını yapan İfort isimli şirketin sahibi.

CEZA ALDI, DOSYA KAPANDI

Şu an tasfiye halinde gözüken şirketin sahipleri İhsan Kaboğlu ve Hüseyin Kaboğlu ile iki işçi hakkında 28 Kasım 2010 tarihinde çıkan yangından sonra “Taksirle yangına sebebiyet vermek” suçundan, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 2013 yılında karara bağlanan davada iki işçi ile birlikte şirketin sahibi İhsan Kaboğlu hakkında 10'ar ay hapis cezası verildi. Şirketin sahiplerinden Hüseyin Kaboğlu beraat etti. Mahkeme, zararın karşılanmadığını ve suçun tarihi binaya karşı ciddi bir ihmal sonucu işlendiği gerekçesi ile cezayı ertelemedi. Karar Yargıtay'a taşındı. 2015 yılında Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Yargıtay 10 aylık cezayı çok bulunarak sanıklara verilen cezanın “iyi halden” ertelenmesini istedi. Cezanın ertelenmemesi kararının, sanıkların pişmanlık durumları, kişilik özellikleri, duruşmalardaki davranışları ve yeniden suç işleyip işlemeyecekleri göz önünde bulundurulmadan verildiği kaydedildi. Dava tekrar yerel mahkemeye gitti. Daha sonra dosya kapatıldı.

2001'DE AKP'DEN SİYASETE GİRDİ

AKP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan ve meclis üyesi adayı olarak gösterilen İhsan Kaboğlu, siyasete 2001 yılında AKP'de başladı. AKP Kadıköy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi Kurucu Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı ve SKM Başkanlığı görevlerinde bulundu. 7 yıl aradan sonra 7 Nisan 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İlçe Kongresinde tekrar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.