Hayırlı Cumalar! İşte haftanın en anlamlı Cuma mesajları

Cuma günü Müslümanların bayram günü kabul edildiği için her Cuma Müslümanlar birbirinden güzel mesajlarla kardeşlerini bu güzel güne ulaştıkları için tebrik ederler. Siz de haberimizde yer alan en anlamlı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi kutlayabilirsiniz.

HAFTANIN EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Rabbim ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları, kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve huzurla hayırlı Cumalar…

Allah’ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar…

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız mübarek olsun!

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

“…Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez.” (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve Senin benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah’ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin) . Hayırlı Cumalar.

Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, Cumamız mübarek olsun.

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar..

Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Yüce Rabbim, gönlünüzden merhametini eksik etmesin inşallah, sizin kadar iyiliğinizi isteyen, vicdanlı ve iyilik bilir sevdiklerinizi baki kılsın hayatınızda… Huzurlu sabahlar.