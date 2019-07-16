Tuvalet sıkıntısı çeken mahkumlar validen yardım istedi

Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nin okundu damgasını taşıyan bir mektup sosyal medyada hızla yayıldı. Mektubun doğruluğu araştırılırken paylaşım yapan bazı kişiler Vali Osman Kaymak’a da, “Tuvalet sayısı 1, mevcut sayı ortalama 20 kişi olunca üstüne sularda kesik. Durumu siz düşünün Sn. Valim, ilinizde böyle bir sıkıntı var ve hala çözülemedi” diye yazarak yardım

istedi.

“YERDE 5 KİŞİ YATIYOR”

Mektubu yazan tutuklu koğuştaki sorunları anlatarak, “Bakalım ne zaman ayrı yataklarda iki kişi yatmaya başlayacağız. Yerde dönüşümlü 5 kişi yatıyoruz. Bugünlerde sürekli su kesintisi yapılıyor. Gerekçe kazan dairesindeki arıza. Sıcak sudan vazgeçtim soğuk su bile bulamaz olduk. Tuvalet sayısı 1, mevcut 21 olunca, sular da uzun süre kesik olunca artık rezilliği

sen düşün” ifadelerini kullanıyor.

“HAYVAN HAKLARINA YAZARIM”

Ağır şartlardan dolayı nakil talebi olduğunu ancak diğer cezaevlerinin dolu olması nedeniyle kabul edilmediğini dile getiren tutuklu, “Herhalde bu işe bakanlar buranın durumundan bihaber. Biraz daha böyle giderse TBMM, Adalet Bakanlığı, CİMER, İnsan Hakları Örgütlerine, gazetelere de yazacağım. Olmadı daha başka çareler düşünürüm. Mesela Hayvan Hakları Derneğine yazarım. Hayvanların bizden fazla değer gördüğü ülkemde En son çare bu olsa gerek” diye yazdı.