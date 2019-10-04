Sonunda umut vadeden gelişme: Hayvanlara eziyete caydırıcı ceza!

Yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdüren Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu hazırladığı taslak raporunda, hayvanlara yönelik her türlü şiddetin kabahatlar kanundan çıkarılmasını talep ederek mutlaka caydırıcı cezaların verilmesini istiyor. Ayrıca raporda sokağa terk etmelere de ceza verilmesi yönünde fikir birliği var. Ancak evcil hayvan satışı, atlı faytonlar, yunus parkları ile ilgili tam fikir birliği sağlanamadı. Son toplantıda yer alan Hayvan Hakları Federasyonu YK. Başkanı Timur Ugan raporda yer alan maddelere yönelik sözcü.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Ugan, ‘ana başlıklarıyla şekillenen ve bu hafta sonuna kadar alt başlıklarıyla tamamlanacak yeni hayvan hakları kanununa şekil vereceğine inandığımız rapor hakkında hayvan hakları savunucularının talep ve önerilerinin bir çoğunun yer almasının umut verici olduğunu vurgulamak isteriz.” diye konuştu. Ugan’ın açıklamasına göre, tartışılan ve beklenen bir çok madde raporda yer aldı.

Araştırma Komisyonu’na sunulan öneriler şöyle:

1- Kanunun adı “hayvan hakları kanunu” olsun.

2-Yasada hayvanların adlandırmaları evcil – yaban- çiftlik hayvanları olarak belirlensin.

3-Sahipli sahipsiz ayrımı tümüyle ortadan kalksın.

4-6 ay içinde sayım ve tüm evcıl hayvanların ve yük binek hayvanlarının kimliklendirilmesi gerçekleştirmeli.

5-Hayvanı terkeden hayvan sahibine 10.000 tl ceza.

6-4 Yıllık Seferberlikle tüm evcil hayvanların kısırlaştırılması

7-Kısırlaştırma ve koruma yapmayan belediyelere adli ve idari yaptırım.

8-Mobil kısırlaştırma kesinlikle yasaklansın.

9-Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerine 2 yıl bir ay hapis cezası. Suçu işleyen kamu görevlisi belediye çalışanı ise cezanın arttırımı.

10- Kadrolu veteriner hekimi olması şartıyla , yaklaşık 1000 ilçe belediyesinin ” Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezi” adlı küçük klinikler

kurması ve bunun için 2020 bütçesinden destek verilmesi. Veterinerlik ünitesi araç, gereç, ve ilaç desteği de sağlanması.

11-Yerel hayvan koruma görevlilerinin yetki alanının genişletilmesi, İl hayvan Koruma Kurullarının daha işlevli hale getirilmesi

12-Hayvan refahı fonu adı altında şans oyunları payından belediyelere destek.

13-Emniyet ve Jandarma içinde hayvan hakları ihlallerine müdahele edecek “hayvan kolluğu” kurulması.

14-DKMP ‘ nin kapatılmaya çalışılması yerine yetkileri arttırılarak ve personel, araç, donanım eksikleri tamamlanarak güçlendirilmesi.

15-Bakımevi, barınak gibi adlar nedeniyle toplama, hapsetme gibi eylemlerin önüne geçmek için Büyükşehir belediyelerinin hayvan hastanesi kurması, diğer il ve ilçelerin kuracağı hayvan sağlığı ünitelerinin adının “kısırlaştrma ve tedavi merkezi” olması.

16-Hazine arazilerinden arazisi olmayan belediyelere “kısırlaştrma ve tedavi merkezi” için arazi tahsisi.

17-Pet shop satışlarının hemen yasaklanması, ruhsatsız tüm üretim çifliklerinin kapatılması, denetimlerle ruhsat koşullarına uymayanların da kapatılması.

18- 5 Yıl süreyle evcil hayvan ithalatının yasaklanması

19-Hayvan kaçakçılığı, internet satışı, merdiven altı üretime sıkı denetim ve ceza.

20-Ana okulundan başlayarak çocuklara hayvan sevgisi eğitimi, ilkokul 4. sınıftan başlayarak hayvan sevgisinin okullarda ders olarak okutulması.

21-Yaban hayatın korunması, yok olma aşamasındaki türlerin yeniden çoğalması amacıyla avcılığın belirli bir süre yasaklanması.

22-Av turizminin uygulamadan kaldırılması

23-Göçmen kuşların, denizlerde köpekbalığı, yunus, kaplumbağaların korunması.

24-Tarım alanlarına yuva yapan kuş türlerinin korunması.

25-Hayvanat bahçelerinin yeni hayvan alımının yasaklanması, mevcut hayvanların kafessiz sistem içinde doğal ortamlarda ömürlerini tamamlayana kadar yaşaması…

26-Yunus ve deniz memelisi parklarının yenilerinin açılmasına izin verilmemesi, yeni hayvan getirilmesinin yasaklanması, yunus terapisi benzeri uygulamaların yasaklanması.

27-Faytonların yasaklanması, bazı bölgelerde yalnızca turistik amaçlarla ve ulaşım için kullanılmayacak kısa nostalji turları yapacak denetimli ve az sayıda fayton kalması.

28-Kürk İthalatının ve kürk için üretim çiftliklerinin tamamen yasaklanması.

29-Deney hayvanları için : deneylerde canlı hayvanlar üzerinde olmayan farklı bilimsel çalışmalar denenerek çalışılmasının önerilmesi.

30-Modern kesimevlerinde ağrısız kesimin sağlanması.

30-Hiç bir hayvanın nedeni ne olursa olsun dövüş ve güreşlerde kullanılmamasının önerilmesi.

31-Yasaklı ırk kavramının reddi; bu çenesi güçlü statüsüne alınan hayvanların üretim ve satışının yasaklanması, çenesi güçlü türlerin sorumluluk ve cezalandırılmasının yanızca sahibine uygulanması, bakımevinde bulunan el konmuş hayvanların sahibinin ve köpeğin değerlendirilerek iadesi ve güvenli ortamda tutulması, ağızlık ve tasma ile dolaştırılmasının önerilmesi.

HALA TARTIŞILAN MADDELER

Toplantıda bazı konularda ise fikir birliği sağlamadı. Bu konu başlıkları evcil hayvan satışı, atlı faytonlar, yunus parkları. Konu ile ilgili değerlendirme yapan ugan, “Yunus parklarının tamamen kapatılması ve mevcut hayvanların rehabilite edilmesi uzun bir süre alsa da denize dönmeleri çalışmasına başlanması fikrimizde ısrarcıyız. Faytonların tamamen kaldırılması talebimizdir. Nostalji yada turizm adına bile olsa az sayıdaki atın çalıştırılmasını da kabul etmemekteyiz. Hayvanat bahçelerinin tamamen kapatılması mevcut hayvanlar için özgür olacakları bir milli park oluşumuna gidilmesi isteğimiz sürmektedir. Deve ve Boğa gibi hayvanların “folklor, gelenek” adı altında güreştirilmesinin de köpek, horoz dövüşleri gibi yasaklanmasından yanayız. Hayvanlar üzerindeki deney çalışmaları derhal sonlandırılmalıdır. Diğer bilimsel yöntemlerle hücre üzerinde çalışma (İN VİTRO), ya da kadavra çalışmaları bir an önce uygulanmalıdır.” diye konuştu.