Hayvanseverler başardı, yunuslar artık özgür

Muğla'nın Bodrum İlçesi Güvercinlik Koyu’nda 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Parkı'nın kapatılması için Bodrum Kent Konseyi, Yunuslara Özgürlük Platformu ve Yazar Buket Uzuner'in çalışmaları sonunda 85 bin imza toplandı. Hayvanseverlerin mücadelesi sonuç verdi ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras parkın ruhsatını iptal ettiğini açıkladı.

“YUNUSLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN…”

Deniz yüzeyinde 300 metrekarelik alanda kurulu 4 yunuslu işletmenin kapatılması için hayvanseverler 2011 yılından beri eylemler gerçekleştiriyordu. Toplanan imzalar esnasında park ile ilgili araştırmalar yaptırdığını ve heyetin kendisine gelmeden bir gün önce ruhsatı iptal ettiğini belirten Başkan Uras, “Arkadaşlarımızın yunusların özgürlüğü ile ilgili yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum ve onlar için yapılan bütün girişimleri destekliyorum. Toplanan imzalara karşılık ben de harekete geçerek ruhsatları iptal ettim” dedi.