Haziran ayında kar esareti yaşadılar

Yoğun kar yağışının yaşandığı Kaşpazarı mevkinde hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan yörükler, bir anda yoğun kar yağışına yakalandı. Hayvanları ile mahsur kalan Yörükler, bir süre sonra sosyal medya üzerinden CHP'li Başkan Vahap Seçer'den yardım istedi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan CHP'li Başkan Vahap Seçer, ekipleri bölgeye yönlendirerek yörükleri ve hayvanlarını kurtardı.

Başkan Seçer'in talimatı üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, Kaşpazarı mevkinde kar kalınlığı 3 metreyi bulan yaklaşık 8 kilometrelik yolu açarak, yörükleri kar esaretinden kurtardı. 4 kişilik ekip ve 4 araç ile bölgeye müdahale edilerek karla kaplı yollar açıldı.

BAŞKAN ÇAYA DAVET ETTİ

Kar çalışması sonrasında yolun açılmasıyla beraber yollarına devam eden yörükler, Başkan Seçer'i Torosların zirvesinde çay içmeye davet etti. Yörük Şengül Kılınç “Allah razı olsun Sayın Başkanımızdan, kapanan yollarımızı açtı. Açılmasaydı burada mahsur kalacaktık. Başkanımızı bu güzel ortamda, bu yeşilliklerin ve bu karların içinde semaverde çay içmeye davet ediyorum” dedi.

Çalışmalar esnasında ekiplere eşlik eden Anamur Güleç Mahallesi Muhtarı Ceyhan Yıldız, kar yağışından dolayı kapanan ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açtığı yolun yaklaşık 12 köyün göç yolu olduğunu ifade ederek, “Şuan Torosların eteklerinde karla mücadele çalışması yapıyoruz. 3 metre yüksekliğinde karın üzerindeyiz. Biz de birkaç gündür sahadayız. Bu sene yoğun kar yağışı olmasından dolayı bu mevsimde bile kar kaldı. Haziran ayında böyle bir görüntüyü en son 1981 yılında ve 1998 yılında görmüştüm” diye konuştu.