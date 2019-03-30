HDP Bitlis Belediye Başkan Adayı Faruk İşlek kimdir?

Faruk İşlek, 1966 yılında Bitlis’te dünayya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te tamamlayan Faruk işlek belediye başkanlığı için yarışıyor. İşte HDP Belediye Başkan Adayı Faruk İşlek’in merak edilenleri…

FARUK İŞLEK KİMDİR?

08.02.1966 Bitlis doğumlu olup ilk orta ve lise tahsilini Bitlis'te tamamladı. Daha sonra Tokat MYO Elektrik Bölümünü 1984 yılında bitirdi. Tedaş Bitlis İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kademelerde 28 yıl çalıştıktan sonra 2013-2014 yıllarında Vedaş Bitlis İl Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Hâlen DEDAŞ bünyesinde İl Denetim Sorumlusu olarak çalışmakta olan İşlek evli ve dört çocuk babasıdır.