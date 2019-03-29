HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı oldu. Peki Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? Tıp fakültesi mezunu olan Mızraklı, 1991 – 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesinde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. İşte Adnan Selçuk Mızraklı hakkında bilinmeyenler…

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

1963’te Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğan Adnan Selçuk Mızraklı ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Tıp eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesinde bitirdi. Yozgat ve Ankara’da bir süre çalıştıktan sonra 1991 – 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesinde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı.

1996 – 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesinde, 2005 – 2018 yılları arasında Diyarbakır’daki iki ayrı özel hastanede çalıştı. 1990’lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odasında farklı düzeylerde sorumluluklar aldı. 2008 – 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve hâlen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu Üyesidir. 2006 yılından beri İnsan Hakları Derneği üyesi olup büyük kongre delegesidir. 2009 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresi’nde 2 dönem Divan Kurulu Üyeliği, 1 dönem Daimi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, Yönetim Kurulu Üyeliğini hâlen yürütmektedir. Farklı gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok değerlendirme yazısı ve makaleleri vardır.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Türk Grubu Üyesidir.

İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe bilen Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.