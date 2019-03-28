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HDP Hakkari Belediye Başkan Adayı Seher Kadiroğlu Ataş kimdir?

HDP'nin Hakkari'deki eşbaşkan adaylarında biri Seher Kadiroğlu Ataş. Hakkarili vatandaşlar Seher Kadiroğlu Ataş kimdir merak ediyor. İşte Seher Kadiroğlu Ataş hakkında merak edilenler...

09:11 -
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HDP Hakkari Belediye Başkan Adayı Seher Kadiroğlu Ataş kimdir?

31 Mart 2019 seçimlerinde HDP Hakkari Belediye Başkan Adayı Seher Kadiroğlu Ataş oldu. İşte Seher Kadiroğlu Ataş kimdir sorusunun yanıtı…

SEHER KADİROĞLU AKTAŞ?

1986 doğumluyum .İlk ve orta öğrenimimi Hakkari/Yüksekova'da bitirdim. Lisans eğitimimi Balıkesir üniversitesinde İngilizce maliye üzerine yaptım. 2012 yılında ayrı bir uzmanlık sınavı ile Van İşkur il Müdürlüğüne iş ve meslek danışmanı olarak atandım. Maalesef 5 yıllık kısa memuriyetlikten sonra 2017 de ihraç edildim.

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