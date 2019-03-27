HDP Iğdır Belediye Başkanı Adayı Yaşar Akkuş kimdir? Yaşar Akkuş’un hayat hikayesi…

31 Mart yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken bir yandan Iğdır Belediye Başkanı Adayları merak ediliyor. Yaşar Akkuş, HDP’den Iğdır Belediye Başkanı Adayı olarak seçimlere katıldı. 2014 yılında belediye başkanı aday adayı olan Yaşar Akkuş bu kez Iğdır Belediye Başkanı Adayı olarak yer alıyor. Peki, HDP Iğdır Belediye Başkanı Adayı Yaşar Akkuş kimdir?

IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YAŞAR AKKUŞ KİMDİR?

Yaşamını Iğdır’da sürdüren Yaşar Akkuş 1981 yılında Iğdır’ın Yüzbaşılar Köyünde doğdu. Niğde Üniversitesi Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler Bölümünde eğitim alan Iğdır Belediye Başkanı Adayı Yaşar Akkuş thalat, ihracat, oto galeri, oto kiralama, tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor.

2005 yılına kadar HADEP-DEHAP Gençlik Kolları Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mahalle ve köy komisyonlarında ve partinin seçim çalışmalarında aktif görev aldı. 2011-2013 yılları arasında TZP Kurdi il sorumluluğu yaptı.

Referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üst komisyon sorumluluğunu üstlenerek parti çalışmalarında bulundu. 2014 yılında belediye başkanı aday adayı oldu. 2018 milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olarak çalışmalarda bulundu.





IĞDIR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

BDP % 41

MHP % 35

AK Parti 15

DP % 2

CHP % 2

Aralık belediye seçim sonuçları 2014

DP % 45

AK Parti % 38

CHP % 7

BDP % 7

Tuzluca belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 51

AK Parti % 38

CHP % 5

MHP % 2