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HDP mitinginde eski milletvekilline gözaltı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili Selim Sadak, polis tarafından gözaltına alındı.

20:14 -
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İlçeye bağlı Şırnak Mahallesi’nde bulunan alanda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, eski HEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve partililer katıldı.

Mitingde Selim Sadak´tan sonra Sezai Temelli’de partililere seslendi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından partililer miting alanından ayrılırken, Selim Sadak yaptığı konuşmada ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA

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Son güncelleme: android-time 20:26 10.03.2019
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