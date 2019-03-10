HDP mitinginde eski milletvekilline gözaltı!

İlçeye bağlı Şırnak Mahallesi’nde bulunan alanda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, eski HEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve partililer katıldı.

Mitingde Selim Sadak´tan sonra Sezai Temelli’de partililere seslendi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından partililer miting alanından ayrılırken, Selim Sadak yaptığı konuşmada ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA