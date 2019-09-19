HDP önündeki eylemde 17’nci gün; aile sayısı 42 oldu

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

Halit Altun, bu sabah, 4 yıl önce Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin Altun için Muş'tan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine başladı. Altun ile birlikte HDP önünde oturma eyleminde 17’nci günde aile sayısı 42 oldu.

‘KENDİ ÇOCUKLARINI OKUTUYORLAR, BİZİMKİNİ DAĞA GÖTÜRÜYORLAR'

Oğlu Muhsin için eyleme katılan Halit Altun, 2 yıl boyunca çocuğunu aradığını belirterek en son Suriye’nin Kobani kentinde olduğunu duyduğunu söyledi. Oğlunun terör örgütüne katılmasında HDP'yi sorumlu tutun Altun, “Ben çocuğumu istiyorum başka bir şey istediğim yok. Çocuğumu selametle bana teslim etsinler. Bir oğlum da şu an Ankara'da asker. Ben devletime, milletime, vatanıma ve bayrağıma sadığım. İnönü Üniversitesi'nde okuyordu, haber aldık ki çocuğumu götürmüşler, duyduğum kadarıyla Kobani'ye götürmüşler. Gitmediğim yer de kalmadı. 2 yıl boyunca evimde kalmadım, bütün varlığımı sarf ettim ama çocuğumun izine rastlamadım. Okul okuyordu, HDP ile ne işi olurdu. Ben bu ailelerin eylemini duyunca katılmaya karar verdim. Bu konuda HDP'yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımız götürüyorlar kendi çocuklarını niye götürmüyorlar. Kendi çocuklarını farklı yerlerde farklı okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa sürüklüyorlar, götürüyorlar” dedi.

DHA