HDP önündeki eylemde 26’ncı gün; aile sayısı 48 oldu

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

AİLE SAYISI 48 OLDU

Eylemin 26’ncı gününde, usta birliği olan Ağrı’ya giderken Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Adil Kabaklı’nın (24) Gaziantep’ten gelen annesi Cennet Kabaklı da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. Böylece oturma eylemi yapan aile sayısı 48’e çıktı. Oğlunun acemi birliğini Ankara’da yaptıktan sonra dağıtım izninin ardından Ağrı’daki birliğine gitmek için yola çıktığını belirten Cennet Kabaklı, “Usta birliği Ağrı’ya çıktı. Usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda kaçırıldı. Oğlumun bırakılmasını istiyorum. Bütün annelerin yavrularının bırakılmasını istiyorum. Yeter artık” dedi.

DHA