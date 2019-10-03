HDP önündeki eylemde 31’inci gün; aile sayısı 51 oldu

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylemin 31’inci gününde, Ağrı’nın Hamur ilçesinde yaşayan Süheyla Demir’in, 19 Mayıs 2014’te, lise 3’üncü sınıfta okurken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için Diyarbakır’a gelip, eyleme katılmasıyla aile sayısı, 51’e çıktı.

‘KARDEŞİNLE SENİ ALMAYA GELDİK HAYAL’

HDP il binası önündeki oturma eylemine, diğer kızı Asmin Nisa (1,5) ile katılan Süheyla Demir, Hayal kaybolduktan sonra kendisiyle bir kez telefonda konuştuğunu daha sonra haber alamadığını söyledi. Demir, “Gittikten sonra beni aradı, pişman gibi görünüyordu daha sonra aramadı. Çünkü konuşunca zorlanıyordu, bir daha da aramadı. Biz köyde oturuyoruz, o Ağrı merkezde okuyordu, pansiyonda kalıyordu. Kiminle arkadaşlık yaptı, kim onu yoldan çıkardı, kim onu götürdü; bilmiyorum. Hayal’in kardeşini de yanımda getirip, onu almaya geldim. Eğer bizi bir yerlerde duyuyorsa; kardeşinle seni almaya geldik Hayal, dön gel. Hayatını çürütmeye gerek yok. Annenle kardeşin seni burada bekliyor, seni almadan da gitmeyeceğiz. Senin için dünyanın öbür ucuna giderim, yeter ki sen gel” dedi.

AVRUPA KONSEYİ HEYETİ, HDP ÖNÜNDEKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Aileler, raportörlere, çocuklarının nasıl kaçırıldığını ve neler yaşadıklarını anlattı.

Eş raportörlerden Jacob Wienen, ailelerin acılarının sona ermesine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Wienen, oturma eyleminin raporlarında yer alacağını ifade ederek, “Biz Türkiye'de yerel demokrasinin durumunu tespit etmek için Avrupa Konseyi Kongresi'nden geliyoruz. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş Raportörleri olarak denetim ziyareti kapsamında burada bulunuyoruz. Ziyaret kapsamında resmi makamlarla görüşmelerimiz oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı’yla görüşmemiz oldu. Hem Diyarbakır Valisi ile hem de görevden alınan belediye başkanıyla görüşmemiz oldu. Her tarafı, her görüşü dinlemeye gayret gösteriyoruz. Raporumuzu kaleme alacağız, bu ziyareti tamamladıktan sonra. Ziyaret kapsamında HDP il binası önünde bulunan anneleri de ziyaret etmek istedik. Annelerin yakarışlarını, acılarını dinledik, kulak verdik. Bu büyük acıyı, bu yakarışı dinledik. Biz bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesine, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz” dedi.

Stephanie Poirel de, “Biz çocukların, gençlerin, küçüklerin bu tür olaylara alet edilişine ilk defa tanık olmuyoruz. Başka yerlerde de oldu bu. Bu herhangi siyasi partiyle ya da siyasetle izah edilecek bir durum değil. Bu en temel çocuk hakları, insan haklarıyla ilgili bir konudur” diye konuştu.

DHA