HDP önündeki eylemde 32’nci gün

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 32’nci günde de 51 aile tarafından sürdürüldü.

‘HDP, KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYOR’

İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat (28) için Mardin’in Derik ilçesinden HDP il binası önüne gelen Şeyhmus Kaya, 5 Eylül’den beri oturma eylemini sürdürüyor. Kaya, “HDP, hiçbir açıklama yapmadı şu güne kadar. Bunları zaten biz muhatap almıyoruz. Bunların işi; çocuk kaçırmaktır, polislerin yolunu kesmektir, küçük çocukları dağa kaçırmaktır. Bunların işi, gücü hep yalan. Bir de diyor ki ‘Ben Kürtlerin temsilcisiyim’. Hadi oradan. Sen Kürtleri temsil edemezsin. Artık herkes uyandı. Kimse sizi muhatap bile almıyor. Bunlar Kürtleri temsil etmiyor” dedi.

DHA