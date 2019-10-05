HDP önündeki eylemde 33’üncü gün; aile sayısı 53 oldu

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları dağa kaçırılan ailelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 33’üncü güne giren eyleme bugün katılan Yıldırım ve Yenilmez çiftiyle birlikte, aile sayısı 53’e çıktı.

‘HDP’DEN ÇOCUĞUMU İSTİYORUM’

Muş’tan gelen Süheyla ve Maşallah Yenilmez çifti, 2015’te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Baba Maşallah Yenilmez, kızının kaybolmasında HDP’yi sorumlu tutarak, şunları söyledi:

“Çocuğum HDP yüzünden gitmiş. HDP ona önderlik edip, götürmüş. Ben HDP’den çocuğumu istiyorum. Bitlis Eren Üniversitesi’nde 2’nci sınıfta okuyordu. Kaybolmadan 3 gün önce annesini aramış. Eve geleceğim demişti, gelmedi. Gelmeyince şüphelendik. Daha sonra Bitlis’e gittim. Kızımı HDP’nin derneğine götürdüklerini öğrendim. Kızım inançlı bir insandı.”

Süheyla Yenilmez ise kızına kavuşmak istediğini ifade ederek, “Gelsin, Türk adaletine teslim olsun. Onu geri istiyorum. Orada yapamaz. Hiçbir şekilde haber alamadık. 4 yıl bitti. İstiyorum eve gelsin. Hayali okumaktı. Okumak istiyordu” dedi.

AİLE SAYISI 53 OLDU

Diyarbakır’da, çocuklarının dağa kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesi sayısı 53’e çıktı. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017’de kaybolan oğlu Mesut Yıldırım (25) için eylemdeki yerini aldı.

‘EVE EKMEK GETİRİYORDU’

HDP il binası önündeki oturma eylemlerini televizyondan gördükten sonra buraya gelmeye karar verdiğini söyleyen Menfiye Yıldırım, “Bir faydası olur diye ben de geldim. İki sene önce Diyarbakır’da çalışıyordu. En büyük oğlumdu. O eve ekmek getiriyordu. Eşim HDP’ye birçok kez geldi. Hiçbir sonuç alamadı. Bir şey bilmediklerini söylediler. Dağa çıktığını duydum. Başka da bir şey bilmiyorum. Babası da evde hasta. Oğlumu kimler götürdüyse, onlardan geri getirmelerini istiyorum. Oğlumu özlüyorum, bekliyorum” dedi.

DHA