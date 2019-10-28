HDP önündeki eylemde 56’ncı gün

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 56’ncı günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.

‘VİCDANSIZLAR’ DİYE BAĞIRIP OĞLUNU İSTEDİ

Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015’te kaybolan oğlu Mehmet (22) için İstanbul Sultangazi’den 27 Eylül günü gelerek evlat nöbetine katılan İmmihan Nilifırka, HDP il binasına girmeye çalıştı. “Evlatlarımızı getirin, evlatlarımızdan ne istediniz, kendi evladınızı götürün, vicdansızlar” diye bağıran Nilifırka sinir krizi geçirdi. “Çıkın dışarı bize bir açıklama yapın, evladımdan ne istediniz, vicdansızlar. Yavrum Mehmet’im evladım, gel seni özledim, ölüyorum dayanacak gücüm kalmadı. Yeter artık dayanamıyorum” diye haykıran anne fenalık geçirerek yere yığıldı. Nilifırka’ya, hazır bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale ederek ambulansa aldı. Nilifırka’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gerginlik sırasında polis ekipleri, Nilifırka’nın HDP binasına girmesini önledi.

‘DÜNYAMI BAŞIMA YIKTILAR’

7 yıl önce Balıkesir’de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak PKK’lılar tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için evlat nöbetine 16 Eylül günü Bursa’dan gelerek katılan Türkan Mutlu ise kızının kaçırıldıktan sonra dünyasının başına yıkıldığını söyledi. Mutlu, ”Ben gitmiyorum, ben buradayım, evde bir kuru ekmeğim olmasın ben gitmiyorum. Ben Şeyma’dan sonra felaket yaşadım, darbe yedim. Çok şeyler içimde var, ben gitmeyeceğim. Benim Şeyma ile başka bir dünyam vardı, herkesin evladı kendi içinde tatlıdır, benim Şeyma ile başka bir dünyam vardı, o dünyamı benim başıma yıktılar” dedi.

HDP’LİLERE TEPKİ GÖSTEREN ANNE: GELİN BURAYA HESAPLAŞALIM

18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül’de Kütahya’dan gelerek oturma eylemine katılan Hatice Levent de “Ne istediniz yavrumdan gelin buraya hesaplaşalım” diyerek HDP’lilere tepki gösterdi. iHA