HDP Siirt Belediye Başkan Adayı Berivan Helen Işık kimdir?

Gerçüş’ün Seki küyünde dünyaya gelen Berivan Helen Işık bir çocuğu var. Berivan Helen Işık kimdir sorusunun yanıtı ve Siirt HDP Belediye Başkan Adayı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde.

BERİVAN HELEN IŞIK KİMDİR?

Berivan Helen Işık http://www.batmansonsoz.net’e verdiği röportajda, “Batmanlıyım. Gercüş'ün Seki Köyü'nde doğdum. Seneler önce, siyasi sorunlardan ötürü ailem, batı illerine göçertildi. Yaşamımı orda sürdürdüm. Uzun zaman sonra memleketimiz Batman'ın yolunu tuttuk. 1 oğlum var. Batman Belediyesi Selis Kadın Danışmanlık Merkezinde 3 yıl boyunca çalıştım. Selis, kadınlara psiko-sosyal danışmanlık hizmeti veren, 10 yıldan fazla geçmişi olan bir kurumdu. İçişleri Bakanlığınca Batman Belediyesine kayyum atandıktan sonra kurumumuz kapatıldı, işten çıkarıldım. HDP Batman İl Eş Başkanı olarak parti çatısı altında yer aldım.” sözleriyle kendini tanıttı.