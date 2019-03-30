HDP Tunceli Belediye Başkan adayları Nurşat Yeşil kimdir?

HDP Tunceli Belediye Başkan adaylarını parti üyelerinin katıldığı bir seçim sonucunda belirledi. Buna göre; Nurşat Yeşil ve Alaeddin Erdoğan, Tunceli’den Belediye Eşbaşkan adayları olarak seçildiler.

Nurşat Yeşil, 1973 yılında Tunceli’de doğmuştur. Mesleği ise hemşireliktir.2014 yılında Tunceli’ye geri dönene Yeşil Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Tunceli Toplum sağlığı Merkezi’nde çalışırken 675 sayılı KHK ile ihraç edilmiştir. SES Dersim Şube Eş Başkanlığı yapmıştır.