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HDP Tunceli Belediye Başkan adayları Nurşat Yeşil kimdir?

HDP, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Nurşat Yeşil ve Alaeddin Erdoğan'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi. 2014 Yerel Seçimleri'nde BDP, yüzde 42,4 oy ile kazanmıştı. Ancak 2016'da belediyeye kayyum atanmıştı. Seçmenler Tunceli HDP Belediye Başkan adayları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte merak edilenler...

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HDP Tunceli Belediye Başkan adayları Nurşat Yeşil kimdir?

HDP Tunceli Belediye Başkan adaylarını parti üyelerinin katıldığı bir seçim sonucunda belirledi. Buna göre; Nurşat Yeşil ve Alaeddin Erdoğan, Tunceli’den Belediye Eşbaşkan adayları olarak seçildiler.

Nurşat Yeşil, 1973 yılında Tunceli’de doğmuştur. Mesleği ise hemşireliktir.2014 yılında Tunceli’ye geri dönene Yeşil Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Tunceli Toplum sağlığı Merkezi’nde çalışırken 675 sayılı KHK ile ihraç edilmiştir. SES Dersim Şube Eş Başkanlığı yapmıştır.

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