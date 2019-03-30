HDP Van Belediye Başkan adayları Mustafa Avcı ve Bedia Özgökçe Ertan kimdir?

HDP, birçok makamda bir kadın bir erkek olmak üzere eş başkan adayı gösteriyor. Van için ise Mustafa Avcı ve Bedia Özgökçe Ertan, belediye başkanlığına aday gösterildi. Adaylar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için ise haberimizde ayrıntıları derledik.

MUSTAFA AVCI KİMDİR?

Mustafa Avcı, 1956 Van Erciş'te doğdu. DTP kurucu üyeliği ve iki dönem DTP PM üyeliği yaptı. DTP kapanmadan önce DTP İstanbul İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi. Mustafa Avcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu.

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN KİMDİR?

Bedia Özgökçe Ertan,06.01.1975 tarihinde Van’da doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından olup yönetim kademelerinde görev alan Ertan, Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularından oldu.

Baroda, ayrımcılıkla mücadele, mülteci hukuku ve işkencenin önlenmesi alanlarında çalıştı. Ayrımcılıkla mücadele ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimde yer alan Ertan, İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2004 Yerel Seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van’ın ilk kadın İl Genel Meclisi Üyesi oldu.

Bedia Özgökçe Ertan, 26. ve 27.Dönem Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.

Bedia Özgökçe Ertan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP’den Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu.