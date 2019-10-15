HDP’li 2 ilçe başkanına tutuklama, 4 belediye başkanına gözaltı

İstanbul Beşiktaş'taki HDP binası önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin terör örgütlerini bölgeden temizlemek maksadıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP Küçükçekmece ve Şişli ilçe eş başkanlarının da bulunduğu bildirildi.

Beşiktaş'taki HDP binasından çıkan yaklaşık 50 kişilik gurup TSK'nın PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'nı protesto yürüyüşü yapmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen slogan atarak yürüyüşte ısrar eden guruba polis müdahale etti. Aralarında HDP Küçükçekmece ve Şişli HDP ilçe eş başkanları ile Zeytinburnu ilçe yöneticisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 9 kişi önce Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ardından “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet”, “Terör Propagandası” suçlarından mahkemeye sevk edildi. 9 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

HAKKARİ’DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Hakkari’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın Bulak Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

ERCİŞ’TE 4 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Van’ın Erciş belediye başkanı HDP’li Yıldız Çetin sabaha doğru gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

15 Ekim günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 4 şüpheliye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan Yardımcısı Hücret Kandemir yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

NUSAYBİN’DE BELEDİYEDE ARAMA

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesine gelen polis ekipleri binada arama yaptı. Daha sonra Nusaybin Belediye Eş Başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan’ın evine giden polis ekipleri evlerde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından Nergiz, Kut ve Alkan gözaltına alındı.