HDP’li 3 belediye başkanı tutuklandı

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı ile görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı HDP’li Orhan Ayaz, emniyet ve jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Savcılık ifadelerinin ardından HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, ‘terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan, HDP’li Orhan Ayaz ise ‘terör örgütü üyesi olmak, terör örgüt propagandası yapmak, ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Mızraklı, hakkında suçlamalardan tutuklanırken, görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz’ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

YILMAZ VE NAZLIER DE TUTUKLANDI

Diyarbakır’da, terör soruşturması kapsamında geçen gün düzenlenen operasyonla gözaltına ve dün sabah İçişleri Bakanlığı’nca görevlerinden uzaklaştırılan Kayapınar Belediye Başkanı HDP’li Kezban Yılmaz ile Kocaköy Belediye Başkanı HDP’li Rojda Nazlıer, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz ve Nazlıer, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde ‘terör örgütüne üye ve terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla tutuklandı. DHA