HDP’li Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildiğini avukat Mahsuni Karaman duyurdu.

Zeydan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalıyordu.

Karaman Twitter hesabından “4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 26. dönem HDP milletvekili Abdullah ZEYDAN ile ilgili; Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve TAHLİYE kararı verildi” paylaşımını yaptı.