HDP’li bir belediyeye daha kayyum

Polis ekipleri sabah erken saatlerde kayyum atandığına dair tebligatı vermek üzere Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ’ın ikametgahına gitti. Belediyeye kayyum atandığını doğrulayan Zırığ ise kendisi evde bulunmadığından tebligatın muhtara verildiğini belirtti.

Aynı saatlerde belediye araç istasyonuna giden polis, çöp araçlarının çıkışına izin vermezken dışarıdaki araçların da istasyona geri getirilmesini istedi. Kayyum ataması ile birlikte belediyeye giden tüm yollar polis barikatlarıyla kapatıldı.

KAYYUM ATANAN HDP'İLİ BELEDİYE SAYISI 13 OLDU

HDP, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 büyükşehir, 4 il, 50 ilçe, 11 belde olmak üzere toplam 69 belediye kazanmıştı. Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikleri için 6 ilçe belediye başkanına mazbata verilmedi.

19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Beida Özgökçe, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı ve yerlerine il valileri kayyum olarak atandı.

18 Eylül'de ise Erzurum Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu, “Terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davası onanınca tutuklandı. Göksu'nun yerine kayyum atandı.

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da, 12 Eylül günü Ağaçlar Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında 9 kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması olayından sonra başlatılan soruşturmada tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

15 Ekim'de evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alınan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz tutuklandı. İçişleri Bakanlığı kararı ile tutuklanan belediye başkanlarının yerine 18 Ekim'de kayyum atandı.

22 Ekim’de Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ve Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Bugün alınan kararlarla birlikte kayyum atanan HDP'li belediye sayısı 13'e yükseldi.