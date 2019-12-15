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HDP’li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden uzaklaştırılan HDP’li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.

19:50 -
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HDP’li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 3 gün önce belediye başkan yardımcıları ile birlikte gözaltına alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mardin’de yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP’li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti. İHA

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