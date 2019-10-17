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HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutuklandı. Karaman ile birlikte adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı HDP´li Remziye Yaşar ve başkan yardımcısı İrfan Sarı'nın savcılık sorguları sürüyor.  

17:36 -
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HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı

Hakkari Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘terör’ soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, 15 Ekim’de Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın Bulak Mahallesi’ndeki evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Karaman, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, aynı saatlerde Yüksekova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Sarı, Esenyurt Mahallesi’ndeki evinde, Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara’da gözaltına alındı.

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KAHRAMAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 3 isimden Cihan Kahraman, savcılık ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Karaman, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlarından tutuklandı. Yüksekova Belediye Remziye Yaşar ve İrfan Sarı’nın ise savcılık sorguları sürüyor. DHA

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