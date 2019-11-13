HDP’li dört belediyeye daha kayyum atandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik’in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken’in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyum olarak görevlendirildi. Şırnak’ın İdil ilçesi Belediye Başkanı Songül Erden ve Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi’nin yerlerine de İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

KAYYUM ATANAN HDP BELEDİYE SAYISI 19 OLDU

HDP, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 büyükşehir, 4 il, 50 ilçe, 11 belde olmak üzere toplam 69 belediye kazanmıştı. Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikleri için 6 ilçe belediye başkanına mazbata verilmedi.

19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Beida Özgökçe, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı ve yerlerine il valileri kayyum olarak atandı.

18 Eylül'de ise Erzurum Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu, “Terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davası onanınca tutuklandı. Göksu'nun yerine kayyum atandı.

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da, 12 Eylül günü Ağaçlar Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında 9 kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması olayından sonra başlatılan soruşturmada tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

15 Ekim'de evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alınan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz tutuklandı. İçişleri Bakanlığı kararı ile tutuklanan belediye başkanlarının yerine 18 Ekim'de kayyum atandı.

22 Ekim’de Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ve Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ 29 Ekim'de görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve “terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 1 Kasım'da gözaltına alınan HDP'li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye Duman görevinden uzaklaştırıldı. Duman'ın yerine bugün(2 Kasım) Kaymakam Mehmet Halis Aydın, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi.

Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturmasında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı Caziye Duman’ın yerine 2 Kasım’da Kaymakam Mehmet Halis Aydın, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi.

İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt’un “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma” iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından 9 Kasım’da İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediyeye kayyum olarak atandı.

Bugün alınan kararlarla birlikte kayyum atanan HDP'li belediye sayısı 19'a yükseldi.