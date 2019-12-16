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HDP’li ilçe başkanı tutuklandı

İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Aziz Oruç'a yardım ettikleri öne sürülen HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelik ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.

11:04 -
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HDP’li ilçe başkanı tutuklandı

Hakkari’nin Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Aziz Oruç ile aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelik ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teröristi otomobille güvenli bölgeye götürmeye çalıştıkları öne sürülen iki zanlı, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla cezaevine gönderildi. (AA)

Hakkâri HDP İran Meclis oruç PKK PYD Terör terör örgütü terörist Türkiye
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