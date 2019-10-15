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HDP’li ilçe belediye başkanı gözaltına alındı

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı.

08:15 -
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HDP’li ilçe belediye başkanı gözaltına alındı
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