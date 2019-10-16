Kürsüde rahatsızlanan HDP’li Sancar hastaneye kaldırıldı!

TBMM Genel Kurul´unda Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP´li Mithat Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar´a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

MHP´Lİ CELAL ADAN, ASKER SELAMIYLA GÖREVİ DEVRALDI

Meclis Başkanvekili MHP´li Celal Adan, Sancar´ın yerine Genel Kurul oturumunu yönetmek üzere görevi devraldı. Adan’ın, asker selamı vererek görevi devralması dikkat çekti. Yargı Paketi üzerindeki görüşmeler, Genel Kurul´da devam ediyor. DHA