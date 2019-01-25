HDP’li vekil Leyla Güven tahliye edildi

Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.

24 Haziran 2018 seçiminde Hakkari Milletvekili seçilen, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven, 22 Ocak 2018'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Afrin operasyonu ile ilgili açıklamaları nedeni ile tutuklanan Güven, farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamaları, etkinlikler ve yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyordu.

Güven, dokuz günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklandı. Tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevinde Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla açlık grevine başlayan Güven, bugün itibariyle eyleminin 79. gününde.