Hedef şaşıran gaspçılar yakalandı

26 Kasım'da Küçükçekmece'de Suriye uyruklu A.Ö.'ye ait bir kuyumcuya giren çarşaflı bir şüpheli soygun yapmak istedi. Kuyumcunun kül tablası fırlatması üzerine birkaç el ateş eden soyguncu, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çetenin Güngören Sanayi Mahallesi'nde 6 Aralık'ta bankadan para çeken Y.E.S. isimli bir vatandaşın bin 200 lira ile bin 150 dolarını gasp ettikleri tespit edildi.

GASP EDEMEYİNCE ATEŞ ETTİLER

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken gasp çetesi bu defa 10 Ocak'ta Esenyurt'ta bir bankadan para çeken A.K. ve Ö.S. isimli kişiyi takibe aldı. A.K. ve Ö.S. Hadımköy Yolu üzerinde kırmızı ışıkta durunca motosikletli gaspçılar harekete geçti. Silahla tehdit ettikleri A.K. ve Ö.S. para dolu çantayı vermemek için direnince şüpheliler ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

YANLIŞ KADINI HEDEF ALDILAR

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilerek takip edilen çete üyeleri, Bağcılar'da yeni bir gasp gerçekleştirmeye çalışırken yakalandı. Bağcılar'da belirledikleri bankanın önünde gözcülük yapan bir çete üyesi, bankadan bir kadının yüklü miktarda para çektiği bilgisini arkadaşlarını iletti.

Bunun üzerine harekete geçen motosikletli iki gaspçı başka bir kadına yaklaşarak gasp etmeye çalıştı. Üzerinde para bulunmayan çaresiz kadın direnirken, polis ekipleri iki şüpheliyi de olay yerinde gözaltına aldı. Diğer çete üyelerini de yakalamak için operasyon düzenleyen polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına alırken, iki adet silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR

Emniyet’te yapılan sorgulamalarda çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen çete üyelerinin liderliğini cezaevi firarisi Sinan Ş.'nin yaptığı öğrenildi. Bazı çete üyelerinin cezaevinde tanıştıkları ve tahliye olunca gasp çetesi kurdukları öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.