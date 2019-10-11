Hedef terörü bitirmek

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmeleri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde perspektifimizi, ülkemizin beklentilerini ortaya koydu. Bu harekatla Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı barış sürecinin sadece bölgemiz için değil, küresel alan için ne kadar önemli olduğunu ifade etti” diye konuştu.

Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğünü kaydeden Altun, şöyle dedi:

KARA PROPAGANDA

“Her an sahadan gelen yeni bilgilerle, olumlu bilgilerle süreç şekilleniyor. Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu anlamda değerlendirdiğimizde elbette terör unsurlarının, terör örgütünün kendi mevzilerini korumak, kara propagandasını sürdürmek üzere attığı adımlar söz konusu.”

(AA)