Helal olsun size!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla “dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, dördüncü kez oyunu kullanmanın sevincini yaşadı.



Annesi Safiye ve babası Haydar Gelgi ile Safranbolu Altın Safran İlkokuluna gelerek 1052 nolu sandıkta oyunu kullanan Rümeysa Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü kez oy kullandığını söyledi.

SEDYE İLE OY KULLANMAYA GELDİ

Yerel seçimler için oy kullanma işleminin saat 07.00’de başladığı Van’da seçmenler, oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen yaşlı ve engelliler ise yakınlarının yardımıyla oylarını kullandı.

Tuşba ilçesinde 73 yaşındaki Mecit Diler ise evinden 112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle alınarak oyunu kullanacağı Vali Haydar Bey Lisesi’ne getirildi.

Diler, oyunu kullandıktan sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı.

101 YAŞINDA SANDIK BAŞINDA

Kars’ın Kağızman ilçesinde 101 yaşındaki Aliye Ünal, sandık başına giderek oyunu verdi.

Kağızman’da, yürümekte güçlük çeken 1918 doğumlu Aliye Ünal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla Şair Hıfzı İlkokuluna geldi.

Ünal, burada görevlilerin desteği ile 1014 No’lu sandıkta oyunu kullanıp, okuldan ayrıldı.

AA-SOZCU.COM.TR