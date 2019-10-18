Eroin dolu TIR’a helikopterli baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerinin Ortadoğu ülkelerinden getirdikleri uyuşturucuları Avrupa’ya götürmeye çalıştıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler kapsamında tespit edilen iki şüpheliyi takibe alan narkotik ekipleri, Z.F.İ ve İ.T.’nin uyuşturucu taşımak için TIR temin etmeye çalıştıklarını belirledi. Şüphelilerin, Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçerek, TIR'a yük aldığı anlaşıldı. Takip edilen kişilerin Gümrük Müdürlüğü’ne doğru hareket ettikleri belirlenince operasyonun düğmesine basıldı.



HELİKOPTER VE DRONE’LU TAKİP

Jandarma ekiplerinin sivil araçlarla takip ettiği TIR'ın durdurulması için Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında hazırlık yapıldı. Bu sırada jandarma helikopteri ve drone ile şüpheliler havadan takip edildi. Uyuşturucu olduğu değerlendirilen TIR köprü çıkışında durduruldu. Şüpheliler etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU ‘VADİ’ BULDU

Dedektör köpek Vadi’nin koklayıp havladığı dorsenin altındaki bölmede kurşunla kaplanmış zula tespit edildi. Kurşun kaplamanın sökülmesiyle birlikte zuladan 75 kilo eroin çıktı. Operasyonda ele geçirilen eroinle ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.