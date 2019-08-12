Hem Kadıköy’ün hem de gençlerin sorunlarına el attı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş metro ve Üsküdar'da meydan düzenleme şantiyelerinde yaptığı incelemelerin bir benzerini, Kadıköy'de gerçekleştirdi.

İmamoğlu'nu Kadıköy Meydanı'nda gören vatandaşlar, bir anda İBB Başkanı'nın etrafını kuşattı. Yüzlerce vatandaş, İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için yarışırken, seçim kampanyası boyunca görülen yoğun ilginin benzeri sahneleri yaşandı. Bu sırada bir vatandaşın, İmamoğlu'na, “İstanbul'a çok yakışıyorsun Başkanım” şeklinde seslenmesi dikkat çekti.

KADIKÖY'DE BAŞKAN İMAMOĞLU İZDİHAMI!

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, zorlukla da olsa Kadıköy Meydanı'ndaki İBB Zabıta Karakolu'na ulaştı.

İmamoğlu, yaşanan izdihamda kendisine ulaşmaya çalışan engelli Yeşim Şahin ve annesini de karakol noktasına aldırdı. İmamoğlu, “Özel durumu olan gençlerimizin iş imkanına kavuşması için çalışacağız” diyerek, yardımcılarına genç kızın iletişim bilgilerini aldırdı. İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında Bağcılar'da tanıştığı ve meydan gezisi sırasında Kadıköy'de de karşılaştığı 16 yaşındaki Selen Ağacık'la ilginç bir diyalog yaşadı. İmamoğlu, karakol noktasına gelen Ağacık'a, “Zülfü Livaneli ile tanışmak istiyordun. Yakında kendisiyle görüşeceğiz ve senin talebini ona ileteceğim” dedi. İmamoğlu, Ağacık'ın iletişim bilgilerini de aldırdı.

“ÇOK HIZLI SOMUT PLAN HAZIRLAMAMIZ LAZIM”

Her 2 genç kızla yaşadığı diyalogun ardından bölgenin bir planını isteyen İmamoğlu, proje ve yatırımlardan sorumlu Genel Sekreter yardımcısı Murat Kalkanlı'dan Kadıköy Meydanı'yla ilgili bilgiler aldı.

Kalkanlı'yı dinleyen İmamoğlu, daha sonra kalemi eline alarak, Kadıköy ve yakın çevresiyle ilgili yapılması gerekenleri kağıda döktü. Önceki yönetimin, Kadıköy ve çevresiyle ilgili mevcut bir projesi olmadığını belirten İmamoğlu, “Çok hızlı somut plan hazırlamamız lazım. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da rıhtımdaki binaların siluetine dikkat çekmişti yakınlarda. Haklı. 32-33 yıldır aynı siluet ve binalar bakımsız halde. Tüm meydanlarda çok iş var ama buradaki iş daha fazla. Proje ayağını iyi yönetmemiz, bütünün parçası haline getirmemiz lazım” dedi.

İmamoğlu, bayramda görev yapan zabıta memurlarıyla bayramlaşıp, vatandaşların yoğun ilgisi altında Kadıköy'den ayrıldı.