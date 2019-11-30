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Hemzemin geçitte facia! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

00:07 -
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Hemzemin geçitte facia! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Afyonkarahisar- Denizli seferini yapan Pamukkale Express yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle kamyonet metrelerce savruldu. Kazada kamyonetteki S.A., A.A.Ö. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı. Yaralılardan S.A., yolda tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise hastanede tedaviye alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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