Hepiniz oradaydınız sadece SÖZCÜ yoktu

Veli Toprak'ın haberine göre, AKP milletvekilleri, 2012'de Boston şehrinde Fethullah Gülen tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri' programına gitti. Gezinin bir bölümünde “Haydi Pensilvanya'ya gidiyoruz” bilgisi verildi. O tarihte 12'si de milletvekili olan grup Gülen'i ziyaret etti. Birlikte orada ikindi namazı kıldılar. Sonrasında yaklaşık 30 dakika sohbet ettiler, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ziyareti, dönemin AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya organize etti. Başları açık olan 4 kadın milletvekilinin ise, Gülen'in yanında saçlarını eşarpla kapattıkları gözlendi. SÖZCÜ Gazetesi yazar ve yöneticilerine verilen cezaların ardından sosyal medyada bu fotoğraf tartışılmaya başlandı!