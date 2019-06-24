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Her şey çok güzel oldu… Hava bile

Türkiye pırıl pırıl güneşli bir güne uyandı. Meteoroloji'nin günlük hava tahminine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde ve önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji'nin internet sitesinin uyarılar kısmını da herhangi bir uyarı yer almadı.

07:38 -
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Her şey çok güzel oldu… Hava bile

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu tahmini:

“Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.”

Tüm Türkiye gibi İstanbul’da pırıl pırıl aydınlık bir güne uyandı. Bu kare İstanbul Emirgan’da bu sabah saat 6.30’da çekildi.

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 07:48 24.06.2019
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