‘Yüzde 50+1 tartışmasına son noktayı koyuyorum’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapıyor

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz. Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendisini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı söküp attık.

Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz

HER ŞEYİ ŞAHSIMA HAVALE ETME KOLAYCILIĞINA KAÇMAYIN

Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti’nin sürükleyici gücü olacaktır. Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız

AK Parti’nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur. Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok.

YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI

Son günlerde devam eden anlamsız bir tartışmaya son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50+1’den ne yüzde 40’a ne yüzde 30’a düşürme niyetimiz, çabamız, planımız yoktur.

Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Türkiye’de hiç kimsenin millete zulüm etmemesi için yüzde 50 oranının korunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Yüzde 50 sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz.

YENİ YARGI PAKETİ

Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır

Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul’dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir

Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları

sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri.

Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor.

2 MİLYON KİŞİYİ İSKAN ETMEYİ PLANLIYORUZ

Türkiye’nin Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına karşı çıkarak rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Sadece rejim bölgesine değil, bölücü terör örgütünün işgali altındaki yerlere de kimse dönmüyorsa bunun bir sebebi var. Güvenli bölge planı Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yoldur. Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördük. Oldukça küçük olan bu bölgelere bile 360 bin Suriyeli döndü. Amacımız Fırat’ın doğusunda barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz.

FIRAT’IN DOĞUSUNA HAREKAT

Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR’ı Suriye’ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz.

Ayrıntılar geliyor..