‘Her şeyimizi Atatürk’e Cumhuriyet’e borçluyuz’

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ne bağlı Ortan Köyü'nde doğdu ama köyüne 28 kilometre uzaklıkta olan denizi ilk kez 11 yaşında gördü. İlkokul 3'e kadar köyünde okudu, 4 ve 5'nci sınıf olmadığı için eğitimine bir yıl ara verdi. Çevrede ortaokul ve lise olmadığı için yatılı olarak Erzurum'da okudu. Köyünden, Ankara'ya tam 8.5 günde varabildi. İstanbul Teknik Üniversitesi sınavını kazandı. Staj için Ankara'ya gittiğinde cebinden 10 kuruş çıktı.

SADECE 3 FABRİKA VARDI

Cumhuriyet'ten önce Hereke'de halı, Feshane'de kumaş, Beykoz'da ayakkabı fabrikası vardı. “Osmanlı'dan Türkiye'ye kalan buydu” diyor. “Atatürk böyle bir ülke devraldı. Ona niçin küfrediyorlar anlamıyorum” diyor, bugün 93 yaşında olan Güriş Holding'in kurucusu, duayen sanayici İdris Yamantürk… Üniversite son sınıfta elektrik hatlarını çeken şantiyede, şef Raşit Tuğrul'un yanında çalışmaya başladı. 1956'da, çelik silo yapan ABD firmasında 2 bin lira aylıkla çalışıyordu. “Büyük paraydı” diyor. 14 ay çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar veriyor. İlk firmasını kurduğunda Devlet Su İşleri'nden iş almıştı. İdris Yamantürk, süreci şöyle anlatıyor:

ÇALIŞMAMA LÜKSÜ YOK

“7 gün, 12 saat çalışıyordum. Eşim Türkan Hanım, ‘çok çalıştığımı' söyleyince, ona ‘Kimsenin mezar taşının üzerinde çok çalıştığı için öldüğü yazmaz' dedim. Bugün de 5 gün çalışıp, iki gün tatil yapmak bana zor geliyor. Böyle lüksümüz olmamalı. İşlerini oğulları Tevfik ve Müşfik Yamantürk'e bırakmasına rağmen, baba İdris Yamantürk saat 07.30'da işyerinde oluyor. Çelik üretimi başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerine önemli sanayi ürünleri ihraç ediliyor. Yurtiçinde, Ukrayna, Kosova, Belarus'ta rüzgar enerjisi santralleri var. Germencik'te jeo termal enerji üretip satıyorlar. İdris Bey, takım arkadaşlarıyla tarımla ilgili bir proje üzerinde çalışıyor. “İyi ki 15 yıl önce müteahhitliği bırakmışım” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “İnanın, DSİ'den iş almama rağmen, dönemin DSİ Genel Müdürüyle şahsen tanışmazdık, gerek de yoktu.” Atatürk'e minnet duyduğunu anlatan

Yamantürk sözlerini şöyle noktaladı:

“Atatürk'e milyonlarca kere Allah rahmet eylesin. O dönemin en iyi teknolojisiyle fabrikalar kurmuş. Kimsenin düşünmediği, hatta hayal etmediği işler yapmış. Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar hepsi müstesna insanlardı. Her şeyimizi Atatürk ve Cumhuriyet'e borçluyuz.”

IMF'nin kapısı derhal çalınmalı

Türkiye'de ve dünyada ekonomik kriz olduğunu belirten, iş insanı Yamantürk, yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor: “Başınız ağrırsa doktora, dişiniz ağrırsa diş hekimine gidilir. Ekonomide sıkıntı varsa bunun için de konunun uzmanından yardım alınmalı. Bülent Ecevit, Başbakanlığı döneminde rıza gösterip işi ehline bırakmıştı. Bu işlerde gurur olmaz. Er geç IMF kapısı çalınacak. O yüzden gecikmeden o kapıyı çalmalıyız. Onlar imza verirse önümüz açılır.”Türkiye'nin “Batak ülke” olmadığını, Osmanlı döneminden kalan borçları ödediğini hatırlatan İdris Yamantürk, “Batıya devamlı el açmamalıyız. Üretimimizi artırmalıyız. Bu mümkün. Fukaralık ayıp değildir. Fakirliği yenmek için çalışmamak ayıptır. Çok çalışmalıyız. Bedava yemek yerine onlara iş öğretmeliyiz. Meslek öğreteceksin, iş vereceksin. Devlet eski kuşakları da dinlemeli. Çünkü, bizim kafamız iş gücü yaratmaya, fukaralığı yenmeye odaklandı” dedi