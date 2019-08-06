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HES inşaatında tünel kalıbı çöktü: Yaralılar var…

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yapımı devam eden Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatında tünel kalıbının çökmesi sonucu 4 işçi ağır yaralandı.

21:40 -
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HES inşaatında tünel kalıbı çöktü: Yaralılar var…

Olay, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresindeki HES inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, beton dökümü yapıldığı sırada tünel girişindeki kalıp çöktü. Çöken kalıpların altında kalan işçiler İlyas Kara (30), Abuzer Uğur (43), Ahmet Yıldırım (42) ve Bayram Uğur (40) yaralandı.

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Yaralılar, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis’te tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:41 06.08.2019
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