Hesap verebilen bir anlayışla çalıştık

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, önceki gün Göknebililer Soyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, onların istek ve şikayetlerini dinledi. Odunpazarı Belediyesi'nde son 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, halkçı, katılımcı,şeffaf ve hesap verebilen bir anlayış ile yönettiklerini söyledi. Buluşmada yeni dönemde yapacakları çalışmaları da anlatan Başkan Kurt, Odunpazarın da kadınlar, çocuklar, gençler, kıdemli vatandaşlar başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı grupları için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÖĞÜTLER VERDİ

Odunpazarı Belediyesi'nde katılımcı yönetim anlayışını geliştirerek devam ettireceklerini dile getiren Başkan Kurt, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek odaları ile birlikte çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi. Odunpazarı Belediyesi'nin öğrenciler için yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Kurt, öğrenci lehine iş yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere Eskişehir'de yaşamanın tadını çıkarmalarını tavsiye eden Başkan Kazım Kurt, öğrencilere okulların kol ve kulüplerinde yer almaları konusunda da öğütlerde bulundu. Esnafla sık sık bir araya geldiklerini söyleyen Kazım Kurt, gittiği her her yerde esnafın ve vatandaşın ekonomik krizden dert yandığını, insanların ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu kaydetti. Başkan Kurt, hükümetin bu konuda bir an önce önlem alması gerektiğinin altını çizdi. Kurt “Vatandaş dertli” dedi.