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Heybeliada’da yangının izleri havadan görüntülendi

Heybeliada’da geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmış ve yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü. Havadan kaydedilen görüntüler yangının sebep olduğu zararı gözler önüne serdi.

11:58 -
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Heybeliada’da yangının izleri havadan görüntülendi

Heybeliada'da Çamlimanı mevkiinde, geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

FOTO:İHA

Çıkan yangına, yangın söndürme helikopterleri ve itfaiye araçları ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık bir alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

FOTO:İHA

Heybeliada'da yangının meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler yaşanan felaketi ve yangının sebep olduğu zararı adeta gözler önüne serdi. Görüntülerde 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü ve yangının büyümesi halinde nasıl bir zarara sebep olabileceği görüldü.
(İHA)

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