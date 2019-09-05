Heyelan düştü, karayolu ulaşıma kapandı

Kentte, saat 21.30 sıralarında etkili olan sağanak taşkınlara neden olurken, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları da Artvin-Şavşat karayolunun 33’üncü kilometresindeki Soğuksu mevkisine düştü.

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Yolun ulaşıma kapanması üzerine sürücüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolu ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.

Heyelan sonucu yol kenarında park halindeki bir araç hasar görürken, kapanan yolda da uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri de yağışın etkisini azalttığı bölgede önlem aldı.

Yolun gece boyu sürecek çalışmaları ardından tekrar ulaşıma açılacağı belirtildi. DHA