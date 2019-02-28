‘Hiç arkadaşım yok’ deyip Avanak Avni heykelini çalmıştı, tahliye edildi

Karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri Avanak Avni heykeli, Gökmen T. tarafından, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden geçtiğimiz yıl Aralık ayında çalınmıştı. Gökmen T.'nin bileklerinden keserek evine götürdüğü heykel, günler sonra polisler tarafından evinde ele geçirilmiş ve yakalanan Gökmen T., 29 Aralık günü tutuklanmıştı.

Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesinde “nitelikli hırsızlık” suçunu işlediği gerekçesiyle 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Gökmen T. hakim karşısına çıktı.

DURUŞMADA İLGİNÇ DİYALOG

Sanık Gökmen T.'nin “Kıyafetlerimin eski olması nedeniyle makamınızdan ve büyüklerimden özür dilerim” demesi üzerine mahkeme hakimi, “Özür dilemene gerek yok” dedi.

Mahkeme hakimi sanığa “Seni çıkarsam Adli Tıp'a gitmen gerekli. Bulabilir miyiz seni?” diye sordu. Hakimin sorusu üzerine sanık “Vallahi gelirim” ifadelerini kullandı. Hakim, “Aradığımız zaman gelmezsen seni polise verecekler” dedi. Sanık Gökmen T. ise, “Gelirim efendim” dedi.

Sanık Gökmen T.'nin suç tarihinde cezai ehliyetinin olup olmadığını tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar veren mahkeme, haziran ayındaki randevu tarihini dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Hakimin tahliye ettiğini söylemesi üzerine sanık Turunç, “Ben tahliye mi oluyorum şimdi” dedi. Hakimin “Tahliye ettim seni” demesi üzerine sanık “Allah razı olsun efendim” dedi.



HEYKELİN KENDİSİNE GÜLÜMSEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Savcılık ifadesinde heykeli hoşuna gittiği için para kazanmak amacıyla çaldığını söyleyen Gökmen T., mahkeme sorgusunda ise, Avanak Avni heykelini gördüğünde, heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını anlattı. İçinden bir sesin “Al bunu evine götür” dediğini, heykeli alıp evine götürdüğünü söylemişti.