Hiç olmayan metroyu bakanlığa devrettiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Gebze–Darıca metro hattının kısa sürede tamamlanacağını açıklayıp, olmayan metronun durak tabelalarını caddelere dikti. Tabelaların dikilmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti ancak metro tamamlanamadı. AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Metro inşasını tamamlayamayacağız'' diyerek projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devretti.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Büyükakın'a tepki göstererek konuyu meclis gündemine taşıdı. Türkkan, metro inşaatının belediye tarafından tamamlanmasının hayal olduğunu belirtti. Türkkan “Yapımına henüz başlanmayan millet bahçeleri bile bakanlığa devredilmeye çalışılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 6 milyar TL ile Türkiye'nin en borçlu belediyesidir” diye konuştu.