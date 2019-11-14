Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan’ın mesleği ne ve kaç yaşında?

Hilal Kaplan’ın özgeçmişi şu şekilde; Psikoloji mezunu olan Hilal Kaplan aynı zamanda gazetecilik yapmaktadır. Kaplan 15 Ağustos 1982’de İstanbul’da doğu ve Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu.

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. 27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte “Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık” başlığı ile bir metin yayınladı. Şu anda TVNET’te yayınlanan siyasi içerikli “Muhalif” başlıklı programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haberkanalında Zeynep Bayramoğlu’nun yönettiği “Her Yöne 80 Dakika” başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır. Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.