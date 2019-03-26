Hilmi Bilgin kimdir? Sivas Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Ak Parti’li Hilmi Bilgin kaç yaşında?

AKP Sivas’tan Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Hilmi Bilgin’in hayat hikayesi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hilmi Bilgin daha önce milletvekilliği yaptı ve Sivas’ta farklı görevlerde yer aldı. İşte hayatı…

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

26 Mayıs 1972’de Sivas Kangal Alacahan’da doğdu. Baba adı Fuzuli, anne adı Sultan’dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yaptı. Memuriyetten istifa ederek serbest avukat olarak çalıştı. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde resmi ve fahri görevler üstlendi.

24. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evlidir.